Точечный стриптиз в петербургском троллейбусе привёл оперативников в Тельмана

Полиция нашла того, кто мог напугать 11-летнюю школьницу в петербургском троллейбусе. От уголовного дела по секс-статье ему не удалось скрыться в Тосненском районе Ленобласти. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 октября.

Оперативники уголовного розыска настигли подозреваемого накануне в первом часу ночи у автосервиса в Тельмана. В отдел увезли 57-летнего мужчину, официально нигде не зарегистрированного.

Вопросы ему задавали о поездке в троллейбусе № 10 в начале сентября, после которой заявление писала мать 11-летней девочки. Школьницы домогался незнакомец, севший в транспорте напротив неё. Внимания он добивался, расстегнув ширинку. Чтобы избавиться от навязчивого попутчика, девочке пришлось выскочить на Университетской набережной, не доехав до своей остановки.