В Петербурге пассажир троллейбуса устроил урок анатомии для 11-летней. Теперь встречи с ним ищут полиция и СК

Полиция ищет великовозрастного эксгибициониста, пугающего детей в общественном транспорте в Петербурге. Выскочить из троллейбуса раньше по его вине пришлось 11-летней школьнице.

О пассажире без комплексов полицейским накануне рассказала мать девочки, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Школьница ехала в троллейбусе № 10 в четвёртом часу дня, когда на сиденье напротив устроился бородатый мужчина, на взгляд девочки, в возрасте 50–60 лет.

Дальнейшее видеть она не желала, но незнакомец расстегнул ширинку. Девочка поспешила выйти из троллейбуса на Университетской набережной. Мужчина за ней не последовал.

Полиция ищет эксгибициониста. Информацию передали в Следственный комитет, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.