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Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса устроил урок анатомии для 11-летней. Теперь встречи с ним ищут полиция и СК

В Петербурге пассажир троллейбуса устроил урок анатомии для 11-летней. Теперь встречи с ним ищут полиция и СК

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7 комментариев

Полиция ищет великовозрастного эксгибициониста, пугающего детей в общественном транспорте в Петербурге. Выскочить из троллейбуса раньше по его вине пришлось 11-летней школьнице.

О пассажире без комплексов полицейским накануне рассказала мать девочки, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Школьница ехала в троллейбусе № 10 в четвёртом часу дня, когда на сиденье напротив устроился бородатый мужчина, на взгляд девочки, в возрасте 50–60 лет.

Дальнейшее видеть она не желала, но незнакомец расстегнул ширинку. Девочка поспешила выйти из троллейбуса на Университетской набережной. Мужчина за ней не последовал.

Полиция ищет эксгибициониста. Информацию передали в Следственный комитет, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
7
Чёрт Опасный
7 сентября 2024, 15:04
Бородаты говорите?)
Slava_Rossii2
7 сентября 2024, 14:27
В субботу днём в центре города в троллейбусе больше народу не было? Не верю. Может девочка чего-то нафантазировала?
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