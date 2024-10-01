На Дунайском проспекте валит дым. Горит двухэтажный автосервис

Вечером 1 октября на Дунайском проспекте, 15 загорелся автосервис. Огонь охватил 400 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.

Источник: ДТП И ЧП СПб

Сообщение о пожаре поступило в 22:04, уже в 22:56 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС — сил двух уже направленных на место пожарных бригад было недостаточно. Сейчас к ликвидации огня привлечено 9 единиц техники.

Источник: МЧС

Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в МЧС.

Обновление:

Огонь удалось локализовать в 23:22, а через 27 минут — ликвидировать открытое горение. Идет проливка. Тушили пожар 9 единиц техники и 34 сотрудников МЧС.