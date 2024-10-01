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Город Отдыхал в закрытом вольере и ел. В Ленинградском зоопарке спустя три месяца «отпуска» показался капский даман Сеня

Отдыхал в закрытом вольере и ел. В Ленинградском зоопарке спустя три месяца «отпуска» показался капский даман Сеня

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1 комментарий

Капский даман Сеня вернулся в родной вольер спустя три месяца, сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка 1 октября. Теперь Сеню снова могут увидеть посетители.

«В течение последних трёх месяцев мы получали множество вопросов о нашем капском дамане. Вы с нетерпением ждали его возвращения, и вот это произошло. Теперь Сеню вновь можно увидеть на экспозиции!», — рассказали в зоопарке.

Сеня живет в зимнем вольере в павильоне «Приматы». Последние три месяца он был «в отпуске» — в вольерах во внутренних помещениях зоопарка. Лето Сеня провел прекрасно — с даманом ежедневно работали сотрудники: проводили тренинги и угощали любимыми лакомствами. Сам Сеня любовался летним зоопарком с балкона своего вольера.

Ленинградский зоопарк приглашает к Сене в гости и напоминает, что даманы любят сидеть неподвижно на высоких точках. Не сможете разглядеть Сеню на уровне глаз — берите выше.

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Комментарии
1
ixform
17 минут
- чо ты не согласен? - да, я не согласен.. животное для потехи чтобы посмотреть а у него есть и биофункции он хочет транслировать опыт через размножение
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