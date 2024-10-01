«Она никогда не должна была произойти». Трамп назвал ракетную атаку Ирана войной

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной. Об этом экс-глава Белого дома написал в соцсети Truth Social 1 октября.

«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», — подчеркнул Трамп. Политик также заявил, что атака бы не случилась, если бы он был президентом США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) же назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны, передает Mehr. В заявлении КСИР также сказано, что решение об ударе было принято после «мученической смерти» лидеров «Хезболлы» и ХАМАС — главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и Аббаса Нильфорушана, иранского генерала КСИР.

Тем временем в Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35. Об этом сообщает агентство Shafaqna.

Армия обороны Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана в 19:36 мск. Подробнее о том, что известно об атаке Тегерана, читайте тут.