Путин выразил соболезнования семье и близким Добрынина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким музыканта Вячеслава Добрынина. Слова главы государства 1 октября привела пресс-служба Кремля.
Путин назвал Добрынина «самобытным дарованием», музыка и песни которого «останутся с нами».
Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни 1 октября. Его похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище. Музыкант известен по таким песням, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», и как автор десятков композиций для других известных артистов.
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