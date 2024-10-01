В Пулково пока не заработали электронные посадочные талоны для международных рейсов. Их обещали внедрить к 1 июня

В Пулково пока не заработали электронные посадочные талоны для международных рейсов, убедился корреспондент «Фонтанки», улетавший из воздушной гавани Северной столицы в конце сентября. Информацию подтвердили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 1 октября.

«Проект по запуску мобильных посадочных талонов для пассажиров международных рейсов на этапе тестирования. Запуск планируется в этом году», — сообщили там.

В мае генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев сообщал, что посадочные талоны на международных направлениях можно будет показать с телефона уже с 1 июня. Однако сейчас сотрудники паспортного контроля по-прежнему просят распечатку — сделанную самостоятельно или в киоске и на стойке регистрации. На них, как и раньше, проставляется печать. Для внутренних вылетов проход с электронным посадочным возможен.

Как пояснили в пресс-службе ВВСС, импортозамещение систем и повышенный фокус на безопасности потребовали коррекции сроков запуска проекта.

По словам сотрудника паспортного контроля, за сохранение существующего порядка выступают Росавиация и Пограничная служба.