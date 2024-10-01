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Общество Комиссия РАН по борьбе с лженаукой высказалась о предложении запретить теорию Дарвина

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой высказалась о предложении запретить теорию Дарвина

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7 комментариев

На фоне призывов исключить теорию Дарвина из школьной программы Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН заявила, что считает недопустимым исключение эволюционной теории из курса биологии для школьников. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили ученые, передает RTVI.

В Комиссии РАН по борьбе с лженаукой напоминают, что теория эволюции Чарльза Дарвина составляет основу современной биологии. Она объясняет происхождение всех живых существ от общего предка, включая человека. Это признают специалисты в области биологии, антропологии и палеонтологии как в России, так и за рубежом.

По словам ученых, теория Чарльза Дарвина о причинах появления биологического многообразия стала важной составляющей современных представлений об эволюции. Это учение подтверждено опытным путем, может быть воссоздано в лабораториях и согласуется со знаниями из смежных дисциплин.

«Это можно сравнить с тем, как современная физика дополнила идеи Ньютона. И хотя физика законами Ньютона не исчерпывается, изучать ее без знания Ньютоновской механики невозможно. Так и изучение современной биологии, генетики, микробиологии, генной инженерии и биоинформатики невозможно без теории эволюции», — говорится в сообщении.

С тех пор как вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов», не останавливаются споры вокруг теории эволюции. В настоящее время звучат призывы исключить теорию эволюции из школьной программы. Как объясняет Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, такие предложения лишь отражают недостаток просветительской и научно-популяризаторской деятельности, ведь от запрета теории Дарвина пострадает прежде всего будущее российской науки и образования.

«Знакомство с теорией эволюции способствует духовному разложению не больше, чем изучение таблицы Менделеева, второго начала термодинамики или устройства Солнечной системы. Действительно, из гелиоцентрической модели вытекает, что наша планета не центр мироздания, а быстро вращающаяся голубая точка, одна из триллионов во Вселенной. Едва ли стоит уподобляться сторонникам плоской Земли, аналогичным образом отрицающим неприятные им факты», — отмечают ученые.

Подчеркивается, что исключение теории эволюции из школьной программы приведет к росту научной безграмотности. В связи с этим Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН считает неприемлемым исключение этой теории из курса биологии — обсуждение содержания учебной программы должно проводиться с участием профессионалов, чье мнение имеет первостепенное значение.

Ранее председатель комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал теорию эволюции Дарвина вводящей российских школьников в заблуждение, поэтому призвал исключить ее из учебников. Критикуя ее, Лукьянов назвал теорию «изначально безнравственной», поскольку она предполагает «сиротство рода человеческого» и «отсутствие Создателя у Вселенной».

Так Лукьянов поддержал слова бывшего премьера Чечни и экс-мэра Грозного, а теперь помощника председателя правительства РФ Муслима Хучиева, который предложил исключить теорию Дарвина из школьной программы. По его словам, она идет вразрез с религией и разлагает детей.

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Комментарии
7
Kit.
1 час
Как будто академики не понимают, что ради роста научной безграмотности населения это всё и затевается.
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
если кого и запрещать, так это бородатых средневековых человекоидов
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