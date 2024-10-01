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Пострадал и за себя, и за друга. Камера сняла, как школьник угодил под колёса двух машин в Петербурге

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1 комментарий

Авария с 15-летним пешеходом, которая произошла накануне вечером в Приморском районе Петербурга, попала на видео. Он не первый, кто рванул на запрещённый сигнал светофора.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 1 октября, восьмиклассник выбежал на пешеходный переход у станции метро «Старая Деревня» по примеру товарища. Но если первый проскочил удачно, то второго сбила сначала одна, а потом другая «КИА».

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что подросток, пострадавший в ДТП на Торфяной дороге в последний день сентября, госпитализирован с закрытым переломом ноги в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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Комментарии
2
JIeXCyC
1 минута
Просто второй парень забыл сохраниться)
280303529
4 минуты
Оба водителя повышенной мастеровитости. В такой элементарной ситуации влипнуть с пострадавшими - великий дар.
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