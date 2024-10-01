За аферу с освободительной взяткой в Петербурге адвокат и два следователя отлучены от работы

В октябре 2022 года Белик расследовала дело о незаконной банковской деятельности. Лобову показалось, что с подозреваемого можно что-то поиметь, о чем и сказал Белик, а она в свою очередь Мамедову. Пока подозреваемый сидел в ИВС, до его сожительницы донесли, что свобода вместо СИЗО будет стоить 2 млн рублей. Сперва она согласилась, до Лобова донесли о марже Мамедова — 10 процентов от суммы. Стороны ударили по рукам, но сожительница сказала адвокату, что не успевает до истечения срока задержания собрать всю сумму. Белик была согласна и на миллион, но Лобов настоял на двух, при этом великодушно согласился отпустить подозреваемого под честное слово.