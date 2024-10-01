Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

вос.

 771мм 52%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Дело врачей: проведено 50 обысков
Когда дадут тепло
Умер Вячеслав Добрынин
Осенний призыв начался
Три истории о любви к Петербургу
Костыгин — о «деле Юлмарта»
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество За аферу с освободительной взяткой в Петербурге адвокат и два следователя отлучены от работы

За аферу с освободительной взяткой в Петербурге адвокат и два следователя отлучены от работы

1 697
1 комментарий

Суд в Петербурге принял решение по уголовному делу о покушении на получение взятки, которую старались заиметь следователи в Калининском районе. Все сорвалось в последний момент.

О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 октября. Виновными были признаны начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Калининскому району Александр Лобов, старший следователь того же района Мария Белик и адвокат Сабир Мамедов.

В октябре 2022 года Белик расследовала дело о незаконной банковской деятельности. Лобову показалось, что с подозреваемого можно что-то поиметь, о чем и сказал Белик, а она в свою очередь Мамедову. Пока подозреваемый сидел в ИВС, до его сожительницы донесли, что свобода вместо СИЗО будет стоить 2 млн рублей. Сперва она согласилась, до Лобова донесли о марже Мамедова — 10 процентов от суммы. Стороны ударили по рукам, но сожительница сказала адвокату, что не успевает до истечения срока задержания собрать всю сумму. Белик была согласна и на миллион, но Лобов настоял на двух, при этом великодушно согласился отпустить подозреваемого под честное слово.

Когда подозреваемого отпустили, вместе с возлюбленной они решили идти в управление собственной безопасности. 1 ноября сожительница под присмотром оперативников отдала деньги и муляж Мамедову. Адвоката задержали, и уже он при таком же сопровождении отдал деньги Белик. С ней провели ту же процедуру, так что вся сумма дошла до Лобова.

Лобов на время следствия сидел в СИЗО, так что назначенные по приговору два года общей колонии уже истекли. Его отпустили с запретом на два года идти на госслужбу. Белик получила два года условно и такое же отлучение от службы. Мамедов приговорен к штрафу в два миллиона и запрету работать адвокатом ближайшие пару лет.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Правнук Комиссара
12 минут
Странно. Неподкупные следователи честно выполнили свои обязательства. Или не все изложено?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
Новости компаний
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08