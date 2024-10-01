За аферу с освободительной взяткой в Петербурге адвокат и два следователя отлучены от работы

Суд в Петербурге принял решение по уголовному делу о покушении на получение взятки, которую старались заиметь следователи в Калининском районе. Все сорвалось в последний момент.
О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 октября. Виновными были признаны начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Калининскому району Александр Лобов, старший следователь того же района Мария Белик и адвокат Сабир Мамедов.
В октябре 2022 года Белик расследовала дело о незаконной банковской деятельности. Лобову показалось, что с подозреваемого можно что-то поиметь, о чем и сказал Белик, а она в свою очередь Мамедову. Пока подозреваемый сидел в ИВС, до его сожительницы донесли, что свобода вместо СИЗО будет стоить 2 млн рублей. Сперва она согласилась, до Лобова донесли о марже Мамедова — 10 процентов от суммы. Стороны ударили по рукам, но сожительница сказала адвокату, что не успевает до истечения срока задержания собрать всю сумму. Белик была согласна и на миллион, но Лобов настоял на двух, при этом великодушно согласился отпустить подозреваемого под честное слово.
Когда подозреваемого отпустили, вместе с возлюбленной они решили идти в управление собственной безопасности. 1 ноября сожительница под присмотром оперативников отдала деньги и муляж Мамедову. Адвоката задержали, и уже он при таком же сопровождении отдал деньги Белик. С ней провели ту же процедуру, так что вся сумма дошла до Лобова.
Лобов на время следствия сидел в СИЗО, так что назначенные по приговору два года общей колонии уже истекли. Его отпустили с запретом на два года идти на госслужбу. Белик получила два года условно и такое же отлучение от службы. Мамедов приговорен к штрафу в два миллиона и запрету работать адвокатом ближайшие пару лет.