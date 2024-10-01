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Происшествия В тяжелом ДТП в Ленобласти погибла начальница отдела петербургского «Организатора перевозок»

В тяжелом ДТП в Ленобласти погибла начальница отдела петербургского «Организатора перевозок»

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Смертельная авария, случившаяся вечером 30 сентября в Кировском районе Ленобласти, унесла жизнь сотрудницы петербургского «Организатора перевозок». О гибели коллеги 1 октября сообщили в пресс-службах СПб ГУП «Горэлектротранс» и комитета по транспорту Петербурга.

«Горэлектротранс приносит соболезнования в связи со смертью начальника отдела оперативного информирования Управления информирования пассажиров СПб ГКУ „Организатор перевозок“», — говорится в сообщении. В структуру комитета по транспорту Петербурга Дарья Назарова пришла в ноябре 2023 года и взаимодействовала с пресс-службами транспортных предприятий города. До этого она успела поработать в ТАСС, ИА «Телеграф», Business FM и пресс-центре ПАО «Ленэнерго». В это воскресенье ей должно было исполниться 33 года. У Дарьи остались муж и сын.

«В нашей памяти она останется светлым, доброжелательным человеком и опытным коллегой, с которым всегда было приятно и результативно работать над общими задачами», — написали в ГЭТ. «Ее уход из жизни — огромная потеря для учреждения и комитета», — добавили в комитете по транспорту.

Авария произошла в седьмом часу вечера на 134-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Дарья была за рулем Volvo. Как сообщали в главке, машина выехала на встречку для обгона (в этом месте он разрешен) и столкнулась с Ford Transit. Оба водителя погибли на месте. За рулем «Форда» был 55-летний петербуржец. В «Вольво» также пострадал 6-летний пассажир, он получил травмы средней тяжести. По данным «Фонтанки», ребенок ехал сзади в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности.

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