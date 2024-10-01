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Происшествия Женщина-водитель погибла на встречке в Ленобласти, а ее 6-летний пассажир попал в больницу

Женщина-водитель погибла на встречке в Ленобласти, а ее 6-летний пассажир попал в больницу

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1 комментарий

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла вечером 30 сентября в Кировском районе Ленобласти. В ней погибли два человека и пострадал ребенок.

ДТП случилось около 18:40 на 134 километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», вне населенного пункта. Как сообщили 1 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летняя женщина на автомобиле Volvo ХС90 выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с ехавшим там Ford Transit под управлением 55-летнего водителя.

От полученных травм оба водителя скончались на месте. В «Вольво» также пострадал пассажир — 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего ведется проверка.

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Комментарии
2
468448899643
19 минут
очередная обгоняльщица зато минут пять сэкономила
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