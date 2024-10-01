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Авто Володин: Госдума не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости из-за риска коррупции

Володин: Госдума не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости из-за риска коррупции

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3 комментария

Нештрафуемый порог превышения скорости нормально работает в существующем виде, а его снижение вызовет много сложностей. Об этом 1 октября заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Госдума не поддержит инициативу со снижением нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч, сказал Володин. По его мнению, это может привести, в том числе, к коррупционным правонарушениям. К тому же, изменения повлекут за собой трудности в вопросах правоприменения.

«Действующий порог 20 км/ч нормально работает. МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем, возникнет много сложностей с правоприменением», — подчеркнул Володин.

В то же время официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла приверженность ведомства этой инициативе. «Сообщаю, что с 2019 года такие предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли. Вместе с тем МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы», — заявила она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, в МВД РФ неоднократно говорили о необходимости оптимизировать законодательство об организации движения в городах и на федеральных трассах, в частности, проверить обоснованность ограничений скорости и установки дорожных камер. Также ведомство высказывалось за повышение разрешенной скорости на федеральных дорогах.

Разговоры о нештрафуемом пороге превышения возникают периодически. В декабре 2021 года заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил правительству и МВД снизить его до 10 км/ч. В январе 2022 года Володин уже высказывался против этой идеи, назвав ее безосновательной.

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Комментарии
5
just.dont
7 минут
Пчелы никогда не будут против меда, а депутаты - против возможности с ветерком поездить на прекрасной продукции автопрома из "недружественных" стран.
В д. Гадюкино - дожди.
6 минут
Чтобы вообще исключить коррупцию, надо просто повысить нештрафуемый порог до 100 км/ч.
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