Володин назвал безосновательной идею о снижении нештрафуемого порога скорости

«Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. В этой связи правильно будет ещё раз озвучить позицию Государственной думы по этому вопросу. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции», — написал он в Telegram.

Предложения о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах безосновательны. Об этом 31 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также председатель нижней палаты отметил, что у подобных решений «нет обоснования и поддержки».



Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 км/ч. По его мнению, это позволит сократить смертность и количество пробок на дорогах



Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу «откровенно вредной» и заявил, что партия ее не поддержит.

