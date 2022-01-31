FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Володин назвал безосновательной идею о снижении нештрафуемого порога скорости

22
Печать

Предложения о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах безосновательны. Об этом 31 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. В этой связи правильно будет ещё раз озвучить позицию Государственной думы по этому вопросу. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции», — написал он в Telegram.

Также председатель нижней палаты отметил, что у подобных решений «нет обоснования и поддержки».

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 км/ч. По его мнению, это позволит сократить смертность и количество пробок на дорогах

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу «откровенно вредной» и заявил, что партия ее не поддержит.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

274077204
Жаль, даже эта "полумера" не прошла...
Удивлен, что нештрафуемый порог всего "+20", а не "+100" например. Как удивлен наличию кучи ограничений и требований к покупке огнестрельного оружия. Казалось бы достаточно запретить "направлять в сторону людей" и... куча денег из налогов и т.д. Но, благо, нет. Оружие считается оружием, а автомобиль, всего лишь, "средством передвижения".
Почему "полумера", потому что, как мы можем видеть на примере Невского проспекта, никакие законодательные ограничения не могут помешать физически сесть за руль в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, проехать на красный, превысить скорость на 100-150 км/ч и... какая разница какое там ограничение скорости на Невском (а тем более нештрафуемый порог), если ты спокойно идешь по тротуару/переходишь дорогу на зеленый по зебре и любуешься красотами этого прекрасного города и тут приедет вот такое... Добро пожаловать в весенне-летне-осеннюю ночь на Невский!
serglaz
Так.., снижение порога до 10 км/ч, по словам Володина, усилит коррупцию...
Эврика! Надо повысить нештрафуемый порог до 30-40 км/ч - коррупция исчезнет уже наутро!
Тут не в коррупции дело, они "глубинный народ" злить не хотят.
Coulthard
Бред это всё конечно, нормальный водитель больше 70 в городе не ездит, да и в случае ДТП уже "нештрафуемость" не поможет, превысил на 2 км/ч - уже превысил, за скорость не накажут, а в ДТП признать виновным - запросто могут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний