Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен поговорить с Путиным в ближайшие недели

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует поговорить по телефону с президентом России. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает Die Zeit. Как передает немецкая газета, разговор между Олафом Шольцем и Владимиром Путиным может состояться в ближайшие недели.

Ранее на полях саммита G7 в Италии канцлер ФРГ заявил, что готов к возобновлению контактов Владимиром Путиным, если будет, о чем говорить. «Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено», — сказал Олаф Шольц.

Еще в прошлом году в Кремле заявляли, что Путин открыт к диалогу с Шольцем. Их последний разговор состоялся 2 декабря 2022 года.