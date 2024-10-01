В ООН установили имена семи убитых и раненых мирных жителей в ходе вторжения ВСУ в Курскую область

Установлены имена семи мирных жителей, которые были убиты и ранены в ходе вторжения вооруженных сил Украины в Курскую области. Об этом говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 1 октября.

Из текста следует, что в регионе с 6 по 24 августа были убиты трое мужчин и одна женщина, а трое взрослых и ребенок получили ранения. Отмечается, что «обстоятельства инцидентов и причастность к ним ВСУ по-прежнему подлежат проверке».

В докладе также приводятся данные российских властей, которые сообщали, что в регионе погибли по меньшей мере 12 мирных жителей и 201 пострадали.

УВКПЧ 13 августа заявило, что намерено расследовать возможные нарушения прав человека в Курской области, в связи с чем запросило у российских властей доступ в регион. Утверждается, что по состоянию на 31 августа доступ не был предоставлен.