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Общество В ООН установили имена семи убитых и раненых мирных жителей в ходе вторжения ВСУ в Курскую область

В ООН установили имена семи убитых и раненых мирных жителей в ходе вторжения ВСУ в Курскую область

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1 комментарий

Установлены имена семи мирных жителей, которые были убиты и ранены в ходе вторжения вооруженных сил Украины в Курскую области. Об этом говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 1 октября.

Из текста следует, что в регионе с 6 по 24 августа были убиты трое мужчин и одна женщина, а трое взрослых и ребенок получили ранения. Отмечается, что «обстоятельства инцидентов и причастность к ним ВСУ по-прежнему подлежат проверке».

В докладе также приводятся данные российских властей, которые сообщали, что в регионе погибли по меньшей мере 12 мирных жителей и 201 пострадали.

УВКПЧ 13 августа заявило, что намерено расследовать возможные нарушения прав человека в Курской области, в связи с чем запросило у российских властей доступ в регион. Утверждается, что по состоянию на 31 августа доступ не был предоставлен.

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Комментарии
1
Torres
21 минута
бесполезная организация, сливной бачок. только и может, что выслушивать разную дичь. хотя бы тапками бы забрасывали совсем уж наглых спикеров, раз с февраля 22-го не могут остановить агрессора. да что с 22-го. с 2014-го ни на что не способны.
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