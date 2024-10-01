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Спорт Фанатскую трибуну на «Газпром Арене» могут наказать за скандирование «Соболев-Гондоу»

Фанатскую трибуну на «Газпром Арене» могут наказать за скандирование «Соболев-Гондоу»

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2 комментария

РФС грозит дисквалификацией фанатской трибуны В на «Газпром Арене» на плей-офф Кубка России в случае повторного заряда «Соболев-Гондоу» на матче с «Акроном». Об этом 1 октября сообщили в Telegram-канале объединения болельщиков «Зенита» «Ландскрона».

«Также нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности. В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования «Зенит — позор российского футбола», едва ли могли поступить иначе», — заявили фанаты.

Болельщики также отметили, что им непонятно, почему скандирование двух фамилий футболистов «Зенита» вызывает подобные реакции у спортивных чиновников.

«Быть может, это издержки плохой акустики, умело потерянной на этапе строительства стадиона и искажающей звук на Крестовском?.. Остаётся лишь догадываться. Как бы то ни было, мы призываем всех быть бдительными, не скатываться в откровенное хамство, верить в победу Гондоу над Соболевым и не забывать о том, что Дзюба — это всего лишь Рондон», — подчеркнули в Telegram-канале «Ландскроны».

Добавим, что фанаты «Зенита» с самого начала негативно отнеслись к переходу Соболева. На презентации игрока председатель правления клуба Александр Медведев так ответил на вопрос о репутационных потерях:

«Можно вспомнить другие переходы между „Спартаком“ и „Зенитом“. Вспомним такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков. Да, было не без хайпа, но все эти игроки показали себя отлично. И не надо забывать, что карьера у спортсмена короткая и по-разному складывается. И поэтому это ваше беспочвенное предположение, даже если найдутся псевдоболельщики, которые под этим предлогом могут что-то там учудить… Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать и пользовался любовью подавляющего большинства болельщиков».

Напомним, что нападающий Александр Соболев перешёл минувшим летом в «Зенит» из московского «Спартака». После четырех матчей за команду из Петербурга у него ни одного гола и одна результативная передача. У Артема Дзюбы, с которым его часто сравнивают в 2015 году после перехода в «Зенит», после четырех матчей был один год и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию 23-летнего аргентинского форварда Лусьяно Гондоу из «Аргентинос Хуниорс». Переход Гондоу в «Зенит» станет самой дорогостоящей продажей в истории «Аргентинос Хуниорс». Предполагается, что сумма отступных составит 10  млн евро. Контракт с 23-летним футболистом будет подписан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

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Комментарии
2
Snow*
6 минут
то есть во время проведения сво устраивать вечеринки - это непатриотично, а подписывать бразильянцев по 10 миллионов евро за штуку - патриотично?
Эд Хэммет
29 минут
А что, теперь скандирование фамилий игроков атаки во время матча у нас наказуемо? Ну, у некоторых игроков фамилии неблагозвучные, это же не значит, что появились новые нецензурные слова.
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