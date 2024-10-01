Право петербургских пенсионеров на бесплатное посещение досуговых центров закрепят в законе

Правительство Петербурга подготовило проект постановления, которое закрепит в законе бесплатное посещение городских досуговых центров для пенсионеров. Соответствующие изменения планируют внести в городской Социальный кодекс. 1 октября проект нормативного акта появился в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Ранее в правительстве заявили о создании 22 общественных центров в рамках программы «Серебряный возраст».
Правом бесплатного посещения профильных социальных центров планируют наделить мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет. Оно будет распространяться на государственные учреждения, которые находятся в ведении исполнительных органов власти Петербурга, его обеспечат за счет городского бюджета.
«В целях участия в социально-досуговых мероприятиях, направленных на повышение социальной активности и самореализации, развития познавательных, творческих, спортивных интересов и различных форм социальных коммуникаций», — отмечено в тексте будущего нормативного акта.
Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года.
В августе представители петербургского правительства и губернатор Александр Беглов сообщили о планах открыть восемь районных и четыре общегородских «серебряных» центра. В них будут медицинские кабинеты и условия для занятий спортом, творчеством, получения новых знаний. На базе колледжей города пообещали запустить новую систему профессиональной переподготовки, где жителей «серебряного возраста» будут обучать востребованным и социально важным профессиям.
В рамках программы городское правительство также запустило новый формат «Единой карты петербуржца» — «Серебряный возраст». Сейчас у держателей карты (мужчин с 60 лет и женщин с 55) есть возможность ходить в музеи Петербурга за 1 рубль. С марта 2025 года им планируют выделять за счет городского бюджета электронные сертификаты на покупку билетов в музеи (то есть для самих пенсионеров это будет бесплатно).
«Фонтанка» рассказывала о регламенте оформления карты «Серебряный возраст». На сегодня, по данным Смольного, подано около 45 тысяч заявок и выпущено 12 тысяч таких карт.
1 октября отмечают Международный день пожилых людей. В своем поздравлении губернатор Александр Беглов отметил, что глобальная цель проекта «Серебряный возраст» — увеличить продолжительность и повысить качество жизни петербуржцев. В городе стараются уделять особое внимание оснащению гериатрических учреждений, создали специализированный центр женского здоровья, расширили программы по слухопротезированию и лечению катаракты.