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Город Право петербургских пенсионеров на бесплатное посещение досуговых центров закрепят в законе

Право петербургских пенсионеров на бесплатное посещение досуговых центров закрепят в законе

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3 комментария

Правительство Петербурга подготовило проект постановления, которое закрепит в законе бесплатное посещение городских досуговых центров для пенсионеров. Соответствующие изменения планируют внести в городской Социальный кодекс. 1 октября проект нормативного акта появился в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Ранее в правительстве заявили о создании 22 общественных центров в рамках программы «Серебряный возраст».

Правом бесплатного посещения профильных социальных центров планируют наделить мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет. Оно будет распространяться на государственные учреждения, которые находятся в ведении исполнительных органов власти Петербурга, его обеспечат за счет городского бюджета.

«В целях участия в социально-досуговых мероприятиях, направленных на повышение социальной активности и самореализации, развития познавательных, творческих, спортивных интересов и различных форм социальных коммуникаций», — отмечено в тексте будущего нормативного акта.

Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года.

В августе представители петербургского правительства и губернатор Александр Беглов сообщили о планах открыть восемь районных и четыре общегородских «серебряных» центра. В них будут медицинские кабинеты и условия для занятий спортом, творчеством, получения новых знаний. На базе колледжей города пообещали запустить новую систему профессиональной переподготовки, где жителей «серебряного возраста» будут обучать востребованным и социально важным профессиям.

В рамках программы городское правительство также запустило новый формат «Единой карты петербуржца» — «Серебряный возраст». Сейчас у держателей карты (мужчин с 60 лет и женщин с 55) есть возможность ходить в музеи Петербурга за 1 рубль. С марта 2025 года им планируют выделять за счет городского бюджета электронные сертификаты на покупку билетов в музеи (то есть для самих пенсионеров это будет бесплатно).

«Фонтанка» рассказывала о регламенте оформления карты «Серебряный возраст». На сегодня, по данным Смольного, подано около 45 тысяч заявок и выпущено 12 тысяч таких карт.

1 октября отмечают Международный день пожилых людей. В своем поздравлении губернатор Александр Беглов отметил, что глобальная цель проекта «Серебряный возраст» — увеличить продолжительность и повысить качество жизни петербуржцев. В городе стараются уделять особое внимание оснащению гериатрических учреждений, создали специализированный центр женского здоровья, расширили программы по слухопротезированию и лечению катаракты.

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Комментарии
3
Cashmare
49 минут
а сауны с блэкджеком и этими, как их там, соцработницами, относятся к досуговым центрам?
282222362
35 минут
"выпущено 12 тысяч таких карт" - круто, а жителей пенсионного возраста в городе около полутора миллионов, не считая "предпенсионеров", к которым эта карта также относится. Осталось ещё немного "напечатать". А сейчас есть какие-то "досуговые центры"? Где? Или "сообщили о планах открыть восемь районных и четыре общегородских «серебряных» центра", то есть пока ничего нет, всё в планах? Сейчас можно "ходить в музеи Петербурга за 1 рубль", а потом можно будет какие-то бесплатные сертификаты получать неизвестно как и где? Куда-то идти за ними, или они "электронно" будут поступать в приложение на айфон пенсионера? Не на кнопочный телефон же. В общем, думает Беглов о людях, заботится. Только на практике остается ноги ломать, ходя по разрухе, с опасностью для жизни. Зато деревья в кадках за несколько миллионов. И пышные праздники.
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