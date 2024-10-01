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Недвижимость Строительство Пора менять правила: что ждет строительный рынок от новых «фасадных» ГОСТов

Пора менять правила: что ждет строительный рынок от новых «фасадных» ГОСТов

В Минстрое РФ обновили свод правил по проектированию и производству фасадных систем. Авторы проекта уточняют, что новые правила должны изменить подходы к теплоизоляционным и отделочным фасадным материалам и расширить их выбор для застройщиков.

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1 комментарий

Назревшая потребность

Речь идет о своде под названием «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ». В частности, документ позволит увеличить долю экструзионного пенополистирола (XPS) в теплоизоляционном слое фасада. Кроме того, новые правила должны помочь продлить срок эксплуатации и межремонтный срок фасадов. Помимо этого, в документе уточнят требования к составам штукатурки, слоям теплоизоляции и крепежу.

Новые изменения позволят застройщикам оптимизировать процесс строительства и сократить сроки ожидания поставки отдельных компонентов, считает главный архитектор СК «Дальпитерстрой» Юлия Гусакова.

— Конечно, это новость позитивная, — говорит она. — Приятно констатировать, что Минстрой продолжает снижать нормативные барьеры. Уже давно назрела необходимость привести теорию в соответствие с практикой, а в случае с фасадными системами это, прежде всего, придание законного статуса новым материалам и корректировка требований к их техническим характеристикам.

В пресс-службе Группы Аквилон считают, что новый свод правил актуален, более системен и регламентирован. Фасадные системы необходимо было регламентировать, потому что они являются такими же строительными конструкциями, как и стены, перекрытия, кровля и так далее.

— В первую очередь, фасадная система должна быть безопасной с точки зрения эксплуатации и воздействия на окружающую среду, — уточнили в компании. — И, конечно, она должна обеспечивать необходимую теплоизоляцию для здания, удобство в эксплуатации и быть ремонтопригодной.

В Setl Group свод правил оценили положительно, так как фасадные системы, по мнению представителей компании, необходимо регламентировать единым документом для исключения двоякого трактования требований.

— Данный свод правил не новый, первая редакция документа вступила в силу в январе 2018 года, — рассказал заместитель генерального директора «Сэтл Строй» Игорь Тиханов. — Ранее применение экструзионного пенополистирола (ЭПП) допускалось на отдельных конструкциях здания (цоколь, нижние зоны балконов), а также на фасадах зданий до трех этажей пониженной ответственности (то есть сезонных, временных зданий). Новая редакция допускает применение этих материалов на фасадах зданий любой этажности с повышенным и нормальным уровнем ответственности (в массовом строительстве и не только).

Регламентирование фасадных систем потребовалось для создания понятных правил проектирования и строительства, считает директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова. Как пояснила эксперт, это, в свою очередь, решает вопрос двойного трактования тех или иных норм и спорных ситуаций, например с надзорными органами, когда нет запретов на применение, но также отсутствует четкое понимание, как и где можно применять тот или иной материал. Новый свод правил увеличивает перечень материалов для теплоизоляции фасада, что позволяет расширить типы проектных решений, и как следствие — повысить качество продукта, а также потенциально снизить себестоимость.

Работа по-новому

Новые правила повышают требования для застройщиков и меняют нормативы по проектированию фасадных систем. Из-за этого, по мнению представителей Группы Аквилон, в целом улучшится их качество, долговечность, значительно увеличится число вариантов по декоративной отделке фасадов.

— Новые правила увеличивают вариативность фасадных решений, что позволит застройщикам если не оптимизировать затраты за счет увеличения предложения и большей конкурентной среды, то как минимум сохранить себестоимость продукта в условиях стремительного роста цен на стройматериалы, — говорит Елена Леликова. — С другой стороны, для внедрения новых решений в проекты застройщикам потребуется время.

— Обновленные СП значительно снижают ограничения по применению экструзионного пенополистирола (XPS) для теплоизоляции фасадов, — дополнила Юлия Гусакова. — Это, безусловно, повысит показатели энергетической эффективности и энергосбережения объектов, а также снизит себестоимость строительства, так как этот материал дешевле минераловатных плит и расход его меньше.

Игорь Тиханов считает, что у застройщиков появится возможность применять более долговечный, энергоэффективный и обладающий наименьшим водопоглощением материал там, где эти свойства необходимы для более качественного проекта.

Подобрать материал

По словам Игоря Тиханова, основной материал утепления фасадов — минераловатный утеплитель (МВП). Для отделки фасадов, как правило, используют фасадную подсистему с вентилируемым зазором и облицовкой керамогранитом, фасадно-строительные плиты (ФСП), а также металлические кассеты, клинкерную плитку и кирпич.

— Особенности такого материала, как XPS, — низкое водопоглощение и более низкая теплопроводность, что позволяет повысить энергоэффективность зданий, — говорит он. — Но из-за высокой горючести материала его массовое применение на фасадах многоквартирных домов требует особых мер предосторожности и соблюдений правил безопасности.

Как уточнили в Группе Аквилон, для домов уровня «комфорт» сейчас наиболее распространены варианты отделки фасадов с применением декоративной штукатурки, навесных фасадных систем (НВФ), остекление балконов с использованием так называемых «холодных витражей», применение витражных конструкций для остекления коммерческих помещений. Для жилых домов уровня «бизнес» характерно применение навесных фасадных систем и витражного остекления и их комбинация с более дорогими системами креплений, декоративной плитки, стекла и так далее. «Например, это актуально для наших проектов: „Аквилон ZALIVE“ на намыве Васильевского острова, а также Promenade by Akvilon и „Аквилон Leaves“, — добавили в компании.

— По сравнению с минеральной ватой экструдированный пенополистирол (XPS) обладает более высокими прочностными показателями, а также меньшей теплопроводностью, — добавила Елена Леликова. — Это позволяет уменьшить расход материала, а также применять его в узлах, эксплуатация которых подразумевает высокие нагрузки. Однако стоит учитывать, что показатель горючести базальтовой ваты значительно ниже, чем у XPS, что требует отдельного анализа и дополнительных работ при проектировании и строительстве высотных жилых объектов. Также это не позволяет применять его в ряде проектов, например в социальных объектах: школы, сады и т. п.

По ее словам, на сегодня наиболее популярное решение — базальтовый минераловатный утеплитель. Он применяется как в системах СФТК (композитная теплоизоляционная система фасадов), так и в вентилируемых фасадах. В отделке также встречаются комбинированные решения, включающие и минеральную вату, и полимерные панели, что обеспечивает хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели.

Что касается производства материалов, то эксперт считает, что российские производители готовы обеспечивать потребности рынка в полном объёме, включая периоды высокой строительной активности. В то же время увеличение производственных мощностей и новые производства позволят стабилизировать скачки цен и периодические квотирования объемов поставок, которые возникают из-за сезонного ажиотажа. Такой ажиотаж обусловлен, в свою очередь, спросом частных потребителей или отложенным спросом на стройматериалы из-за таких форс-мажорных обстоятельств, как, например, пандемия или локдаун.

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Комментарии
1
Вауреур
50 минут
Нужно строить такие же как Сталинские дома, там хорошо держит тепло
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