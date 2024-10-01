На участке Красносельского шоссе перекрыли движение после жесткого ДТП с двумя погибшими

В Красносельском районе Петербурга на месте смертельного ДТП, которое произошло утром 1 октября на Красносельском шоссе, временно перекрыто движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



Трагическая авария случилась на участке от Волхонского до Санкт-Петербургского шоссе. На время оформления дорожно-транспортного происшествия движение на данном участке снято. Объезд осуществляется по Волхонскому и Санкт-Петербургскому шоссе.



На месте работают два экипажа Госавтоинспекции для отвода транспорта.



Ранее «Фонтанка» писала, что на данном участке около 8 часов утра произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. 23-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Кia под управлением 55-летнего мужчины. Водителя «Лады» госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его пассажир — мужчина 40 лет на вид — погиб на месте. Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получила 10-летняя девочка, ехавшая в Кia.

