«Ъ»: Бывшего замначальника краснодарского ГУ МЧС Симоненко обвиняют в попытке расправиться с экс-подчиненным

Бывшего заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко обвиняют в попытке расправы с бывшим подчиненым и его родственниками. В уголовном деле фигурирует организация поджогов автомобилей и покушение. Подробности 30 сентября сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на участников процесса.

По данным издания, дело в отношении исполнителей преступлений, которое начинал слушать суд в Краснодарском крае, вернули прокурору, поскольку в действиях фигурантов выявлены признаки более тяжких деяний. Они и дали показания на уже бывшего замначальника главка. В итоге Следственный комитет объединил уголовные дела Симоненко и его возможных сообщников — Евгения Кауца, Дмитрия Наджа и Александра Плотникова — в одно производство.

Полковника Симоненко обвиняют в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на совершение поджогов автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Потерпевший — бывший сотрудник регионального МЧС и его родственники.

В апелляционном определении Краснодарского краевого суда описан один из эпизодов уголовного дела: в ночь на 28 февраля 2019 года в городе Кореновске во дворх потерпевших бросили бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала на крышу автомобиля Kia. В итоге сгорели две машины общей стоимостью 1,4 млн рублей.

