«Ъ»: Бывшего замначальника краснодарского ГУ МЧС Симоненко обвиняют в попытке расправиться с экс-подчиненным

Бывшего заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко обвиняют в попытке расправы с бывшим подчиненым и его родственниками. В уголовном деле фигурирует организация поджогов автомобилей и покушение. Подробности 30 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса.
По данным издания, дело в отношении исполнителей преступлений, которое начинал слушать суд в Краснодарском крае, вернули прокурору, поскольку в действиях фигурантов выявлены признаки более тяжких деяний. Они и дали показания на уже бывшего замначальника главка. В итоге Следственный комитет объединил уголовные дела Симоненко и его возможных сообщников — Евгения Кауца, Дмитрия Наджа и Александра Плотникова — в одно производство.
Полковника Симоненко обвиняют в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на совершение поджогов автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Потерпевший — бывший сотрудник регионального МЧС и его родственники.
В апелляционном определении Краснодарского краевого суда описан один из эпизодов уголовного дела: в ночь на 28 февраля 2019 года в городе Кореновске во дворх потерпевших бросили бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала на крышу автомобиля Kia. В итоге сгорели две машины общей стоимостью 1,4 млн рублей.
Как рассказал «Ъ» один из участников процесса, подсудимые сообщили, что они якобы совершали поджоги автомобилей и другие противоправные деяния по указанию Сергея Симоненко.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко был задержан 1 августа, 5 августа его заключил под стражу Басманный суд Москвы. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
3 августа стало известно, что правоохранители нашли у Симоненко и его семьи 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости (включая как жилые помещения, так и офисы) и 20 с лишним автомобилей, в том числе машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Генпрокуратура добивается изъятия имущества фигуранта.
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