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    Замначальника краснодарского ГУ МЧС отправлен в СИЗО. У него нашли более 50 объектов недвижимости и дорогие машины

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    Заместитель начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко заключен под стражу — такое решение принял Басманный суд Москвы. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Генпрокуратура добивается изъятия имущества фигуранта. Об этом 5 августа сообщает ТАСС.

    «Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

    3 августа стало известно, что правоохранители нашли у Сергея Симоненко и его семьи 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости (включая как жилые помещения, так и офисы) и 20 с лишним автомобилей, в том числе машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Все это имущество, по данным ТАСС, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства как приобретенное незаконным путем на неподтвержденные доходы. На имущество наложен обеспечительный арест.

    Симоненко служит в пожарной охране с 1988 года, в 2009 году стал замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю — главным государственным инспектором по пожарному надзору. В октябре 2018 года по достижении предельного возраста службы он был уволен, но в сентябре 2022 года восстановлен на службе, а в октябре 2023 года его снова назначили заместителем начальника главка.

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