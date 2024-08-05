Замначальника краснодарского ГУ МЧС отправлен в СИЗО. У него нашли более 50 объектов недвижимости и дорогие машины

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко заключен под стражу — такое решение принял Басманный суд Москвы. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Генпрокуратура добивается изъятия имущества фигуранта. Об этом 5 августа сообщает ТАСС.

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

