В Москве суд арестовал экс-начальника авиационно-технической базы Росгвардии по делу о мошенничестве на 80 миллионов

235-й военный гарнизонный суд в Москве отправил в СИЗО бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. У него статус подозреваемого в деле о мошенничестве в особо крупном размере, пишет 30 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Гамаюнов нанес своими действиями ущерб Росгвардии в 80 миллионов рублей. Собеседник агентства утверждает, что в уголовном деле в отношении Гамаюнова речь идет о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии лётно-технических комплексов, так называемых домиков.

Следствие по делу продолжается, как сбор доказательств причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления и аналогичных.

Олегу Гамаюнову 45 лет, меру пресечения для него избирали в закрытом судебном заседании.

Преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в котором его подозревают, влечет за собой наказание в виде лишения свободы до 10 лет или штрафа до миллиона рублей.