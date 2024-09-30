В Москве суд арестовал экс-начальника авиационно-технической базы Росгвардии по делу о мошенничестве на 80 миллионов

235-й военный гарнизонный суд в Москве отправил в СИЗО бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. У него статус подозреваемого в деле о мошенничестве в особо крупном размере, пишет 30 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, Гамаюнов нанес своими действиями ущерб Росгвардии в 80 миллионов рублей. Собеседник агентства утверждает, что в уголовном деле в отношении Гамаюнова речь идет о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии лётно-технических комплексов, так называемых домиков.
Следствие по делу продолжается, как сбор доказательств причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления и аналогичных.
Олегу Гамаюнову 45 лет, меру пресечения для него избирали в закрытом судебном заседании.
Преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в котором его подозревают, влечет за собой наказание в виде лишения свободы до 10 лет или штрафа до миллиона рублей.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полковника Росгвардии арестовали по делу о закупке неисправных «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста.
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