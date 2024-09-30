Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 775мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Костыгин — о деле «Юлмарта»
Прогнозы на бюджет Петербурга
Когда включат отопление
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Москве суд арестовал экс-начальника авиационно-технической базы Росгвардии по делу о мошенничестве на 80 миллионов

В Москве суд арестовал экс-начальника авиационно-технической базы Росгвардии по делу о мошенничестве на 80 миллионов

1 523
2 комментария

235-й военный гарнизонный суд в Москве отправил в СИЗО бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. У него статус подозреваемого в деле о мошенничестве в особо крупном размере, пишет 30 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Гамаюнов нанес своими действиями ущерб Росгвардии в 80 миллионов рублей. Собеседник агентства утверждает, что в уголовном деле в отношении Гамаюнова речь идет о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии лётно-технических комплексов, так называемых домиков.

Следствие по делу продолжается, как сбор доказательств причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления и аналогичных.

Олегу Гамаюнову 45 лет, меру пресечения для него избирали в закрытом судебном заседании.

Преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в котором его подозревают, влечет за собой наказание в виде лишения свободы до 10 лет или штрафа до миллиона рублей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полковника Росгвардии арестовали по делу о закупке неисправных «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Сила в Правде!!
1 час
а что можно купить на эти деньги разве что четыре кибертрака... хе-хе.
почти бросил..)
44 минуты
Да что же такое с казной творится, получается, только уж слишком уж ленивый может мимо неё пройти?..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Новости компаний
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04