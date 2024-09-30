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Общество В России размер пособия по беременности может составить 794 тысячи рублей

В России размер пособия по беременности может составить 794 тысячи рублей

1 496
5 комментариев

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска в России в 2025 году составит 794 тысячи рублей. Это следует из опубликованного 30 сентября проекта бюджета Социального фонда РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В 2026 году размер материнского пособия составит 955 836 рублей и в 2027 году — 1 112 329,40 рубля.

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до почти 69 тысяч рублей в месяц.

Также с 1 февраля на 7,3% планируется проиндексировать материнский капитал. Сумма на второго ребенка, если ранее не было трат по сертификату, составит 893 тысячи рублей.

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Комментарии
5
pavas
39 минут
Денег никаких на руки выдавать не нужно, а нужно давать льготы по налогам (и отцу, и матери). Но это будет сильно тормозить замену коренного население на пришлое.
Антти Лахтанен
34 минуты
Даже страшно подумать, какие цены нас ожидают в ближайшем будущем при такой "щедрости" власти.
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