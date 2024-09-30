В России размер пособия по беременности может составить 794 тысячи рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска в России в 2025 году составит 794 тысячи рублей. Это следует из опубликованного 30 сентября проекта бюджета Социального фонда РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.



В 2026 году размер материнского пособия составит 955 836 рублей и в 2027 году — 1 112 329,40 рубля.



Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до почти 69 тысяч рублей в месяц.

