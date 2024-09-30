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Общество «Никаких претензий не имею». Пенсионерка, упавшая вместе с балконом в Светогорске, просит свободу для директора УК

«Никаких претензий не имею». Пенсионерка, упавшая вместе с балконом в Светогорске, просит свободу для директора УК

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5 комментариев

Жители города Светогорска и упавшая вместе с балконом пенсионерка просят свободу директору управляющей компании «Гриндом» Евгению Рудакову, которого накануне поместили под домашний арест. Местные считают, что ответственная за дом УК и ее руководитель не виноваты в инциденте с крушением балкона.

Как 30 сентября пишет 47news, в социальных сетях распространилась петиция, в которой жители заступаются за Рудакова. Светогорцы просят не обвинять «Гриндом» в крушении, так как компания взяла в управление дом 7 по улице Коробицына недавно. А плачевное состояние здания связали с тем, что десятилетиями он обслуживался ООО «СЖКХ». Также заявление в Выборгский суд написала и сама пострадавшая — Валентина Сергеевна. «Я к Рудакову никаких претензий не имею. Сотрудница ООО «Гриндом» предупреждала меня не выходить на балкон, но я вышла», — написала получившая перелом руки женщина здоровой рукой на бумаге, сидя на больничной койке.

По словам экс-председателя Госжилнадзора Ленобласти Михаила Василенко, несмотря на то что «Гриндом» управляет домом не так давно, с 11 июня 2024 года, ответственность за состояние здания уже лежит на новой компании, а не на ООО «СЖКХ».

«К сожалению или к счастью, если «Гриндом» взял этот дом, то состояние домов стало его проблемой. Вы же, если покупаете машину, изучаете все нюансы. Так и здесь. Иначе получается, что берут на обслуживание дом, чтобы денежки получать и ничего не делать?» — сказал Василенко.

Также журналистам 47news удалось выяснить, что еще одним совладельцем ООО «УК "Гриндом"», помимо Рудакова, является Игорь Патраев. Бизнесмен — сын бывшего вице-губернатора Ленобласти Константина Патраева. Также Патраев-старший занимал должность главы администрации Выборгского района и главы Светогорска.

Напомним, что 25 сентября балкон дома на улице Коробицына упал вместе с находившейся на нем 74-летней пенсионеркой. В результате падения со второго этажа женщина получила тяжелые травмы. После чего сотрудники управления Следственного комитета Ленинградской области задержали генерального директора УК «Гриндом» Рудакова и предъявили ему обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Комментарии
5
почти бросил..)
1 час
Так и запомним: в городе Светогорске живут.. любители падающих с пенсионерками балконов..)
Valet2
47 минут
Интересно, а как чинятся балконы в таком случае. Имеется в виду до того, как упали.
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