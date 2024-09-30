Комендантская площадь встала в пробках. Там перестали работать светофоры

Вокруг Комендантской площади вечером 30 сентября перестали работать светофоры, из-за чего район встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» показывает улицы в буром цвете.

Как сообщил «Организатор перевозок», из-за тяжелой ситуации на дорогах в этом районе автобусы следуют с задержкой от 30 минут.

Вечером 30 сентября пробки в Петербурге достигли 8 баллов к 18:30. Сильнее всего дороги загружены в юго-восточной части города. Кроме того, затруднен проезд на КАД. Там пробка тянется более 10 километров от Заневки до Обухово.



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