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Город Комендантская площадь встала в пробках. Там перестали работать светофоры

Комендантская площадь встала в пробках. Там перестали работать светофоры

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6 комментариев

Вокруг Комендантской площади вечером 30 сентября перестали работать светофоры, из-за чего район встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» показывает улицы в буром цвете.

Бордовым цветом на картах отмечены пробки и заторы на участках Богатырского, Гаккелевской, Испытателей, Сизова, Уточкина, Долгоозерной, Маршала Новикова.

Как сообщил «Организатор перевозок», из-за тяжелой ситуации на дорогах в этом районе автобусы следуют с задержкой от 30 минут.

Вечером 30 сентября пробки в Петербурге достигли 8 баллов к 18:30. Сильнее всего дороги загружены в юго-восточной части города. Кроме того, затруднен проезд на КАД. Там пробка тянется более 10 километров от Заневки до Обухово.

Обновление:

В Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заявка на устранение проблемы со светофорами поступила в 17:34, бригада выехала на место.

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Комментарии
6
Слава России!
1 час
где гаишник?
never mind
1 час
Питер не резиновый. Цопурихт мой.
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