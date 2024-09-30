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Общество Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции

Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции

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3 Комментарии
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Президент России Владимир Путин упразднил рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию коронавирусной инфекции в составе Государственного совета. Соответствующее распоряжение президента было опубликовано 30 сентября на официальном портале правовой информации.

Профильная рабочая группа по противодействию COVID-19 была создана в марте 2020 года — ее руководителем назначили мэра Москвы Сергея Собянина. Затем ее переименовали в рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.

Распоряжение подписано и считается вступившим в силу.

Между тем в сентябре, по данным Роспотребнадзора, в России было зафиксировано резкое увеличение вариантов возбудителя коронавируса, способных обходить иммунитет.

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Комментарии
3
alexadmin
19 минут
Наконец можно собираться на улице?
Ser_N0771
17 минут
пора и в Питере отменить коронавирусные ограничения...
276689045
19 минут
Интересно, а комитет в Смольном по противодействию коронавирусной инфекции еще есть?
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