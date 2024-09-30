Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции

Президент России Владимир Путин упразднил рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию коронавирусной инфекции в составе Государственного совета. Соответствующее распоряжение президента было опубликовано 30 сентября на официальном портале правовой информации.
Профильная рабочая группа по противодействию COVID-19 была создана в марте 2020 года — ее руководителем назначили мэра Москвы Сергея Собянина. Затем ее переименовали в рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.
Распоряжение подписано и считается вступившим в силу.
Между тем в сентябре, по данным Роспотребнадзора, в России было зафиксировано резкое увеличение вариантов возбудителя коронавируса, способных обходить иммунитет.
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