Московская история Икс. Мужчина в прыжке сбил с ног пассажира столичного метро

Пассажир столичного метро стал жертвой агрессии 30-летнего мужчины. 30 сентября пресс-служба московской прокуратуры опубликовала кадры, на которых бритоголовый гражданин в прыжке пинает в спину джентльмена с музыкальным инструментом за спиной. От сильного удара последний упал, а нападавший твердой походкой продолжил свой путь.



Источник: Официальный канал прокуратуры Москвы

Как сообщили в прокуратуре, 43-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Личность злоумышленника уже установлена по камерам видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее «Фонтанка» сообщала о пассажире столичного метро, который применил нож в ответ на предложение уступить место.

