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Происшествия Московская история Икс. Мужчина в прыжке сбил с ног пассажира столичного метро

Московская история Икс. Мужчина в прыжке сбил с ног пассажира столичного метро

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11 комментариев

Пассажир столичного метро стал жертвой агрессии 30-летнего мужчины. 30 сентября пресс-служба московской прокуратуры опубликовала кадры, на которых бритоголовый гражданин в прыжке пинает в спину джентльмена с музыкальным инструментом за спиной. От сильного удара последний упал, а нападавший твердой походкой продолжил свой путь.

Как сообщили в прокуратуре, 43-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Личность злоумышленника уже установлена по камерам видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Фонтанка» сообщала о пассажире столичного метро, который применил нож в ответ на предложение уступить место.

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Комментарии
11
Абрикосов
54 минуты
он не бритый... он скорее бородатый... а от шерсти что то другого ждать не приходится...
alanfil
1 час
Я думаю, бритый хотел на сво, но стеснялся заглянуть в военкомат. Теперь ему станет легче.
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