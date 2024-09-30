Большой мужчина с большим ножом порезал пассажира московского метро после замечания

Потасовка в столичном метро привела к поножовщине. Инцидент произошел в час пик в перегоне между станциями «Китай-Город» и «Тургеневская», причиной стало замечание. Об этом 30 сентября рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Источник: МВД России

Конфликт разгорелся между москвичом и приезжим из Волгоградской области. На опубликованных кадрах видно, как пассажир крупной комплекции достает нож и режет горло рядом стоящему мужчине. Потерпевший получил резаную рану шеи, медики оказали ему помощь после того, как он вышел из вагона.



По словам потерпевшего, все началось с того, что он сделал замечание незнакомцу. Мужчина попросил, чтобы тот уступил место женщине. В ответ понеслись угрозы, а затем в ход пошел большой нож, извлеченный из-за пояса.



«Спустя несколько часов оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в пресс-службе МВД.

