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Происшествия Большой мужчина с большим ножом порезал пассажира московского метро после замечания

Большой мужчина с большим ножом порезал пассажира московского метро после замечания

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7 комментариев

Потасовка в столичном метро привела к поножовщине. Инцидент произошел в час пик в перегоне между станциями «Китай-Город» и «Тургеневская», причиной стало замечание. Об этом 30 сентября рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт разгорелся между москвичом и приезжим из Волгоградской области. На опубликованных кадрах видно, как пассажир крупной комплекции достает нож и режет горло рядом стоящему мужчине. Потерпевший получил резаную рану шеи, медики оказали ему помощь после того, как он вышел из вагона.

По словам потерпевшего, все началось с того, что он сделал замечание незнакомцу. Мужчина попросил, чтобы тот уступил место женщине. В ответ понеслись угрозы, а затем в ход пошел большой нож, извлеченный из-за пояса.

«Спустя несколько часов оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в пресс-службе МВД.

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Комментарии
8
Koma2024
32 минуты
Ножом по горлу, какое хулиганство? Что это вдруг за мягкосердечие такое?
sysh
1 час
Надо отследить ,где он проходил в метро и уволить всех этих бездельников на входе.
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