Крупный пожар на складе в Металлострое тушили почти 9 часов при участии 45 спасателей

Крупный пожар на складе в поселке Металлострой Колпинского района тушили почти 9 часов. К борьбе с огнем были привлечены 45 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 30 сентября.
Сигнал о возгорании в Северном проезде, дом 8а, поступил в дежурную часть в 6:14. Спустя полчаса пожару присвоили второй номер сложности, огонь охватил всё помещение размером 15 на 40 метров. В 7:29 его локализовали, номер снизили до 1-бис, к 8:09 был дан отказ дополнительному номеру.
Только к 15 часам пламя удалось полностью потушить благодаря усилиям 45 спасателей и привлечению 10 единиц спецтехники.
«В 15:06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
Точные причины произошедшего устанавливаются.
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