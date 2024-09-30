Крупный пожар на складе в Металлострое тушили почти 9 часов при участии 45 спасателей

Крупный пожар на складе в поселке Металлострой Колпинского района тушили почти 9 часов. К борьбе с огнем были привлечены 45 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 30 сентября.



Сигнал о возгорании в Северном проезде, дом 8а, поступил в дежурную часть в 6:14. Спустя полчаса пожару присвоили второй номер сложности, огонь охватил всё помещение размером 15 на 40 метров. В 7:29 его локализовали, номер снизили до 1-бис, к 8:09 был дан отказ дополнительному номеру.

