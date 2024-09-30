В России увеличился рекомендуемый доход для выплаты ипотеки. Нацбюро кредитных историй назвало «комфортный» уровень

Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита в России, вырос на 1,5 % по сравнению с 1 января текущего года и составил 103,2 тысячи рублей. Об этом 30 сентября сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На средний размер рекомендованного семейного дохода влияет динамика рыночных ипотечных ставок, а также средние размер и срок ипотечного кредита, отмечают в НБКИ. Средний размер ипотеки в России по состоянию на 1 августа снизился на 16,7%, до 3,32 миллиона рублей, а срок сократился на 4,2%, до 289,5 месяца. В то же время средневзвешенная ставка по ипотеке за аналогичный период выросла до 10,2% — на 2,3 процентного пункта.

