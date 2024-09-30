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Финансы В России увеличился рекомендуемый доход для выплаты ипотеки. Нацбюро кредитных историй назвало «комфортный» уровень

В России увеличился рекомендуемый доход для выплаты ипотеки. Нацбюро кредитных историй назвало «комфортный» уровень

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Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита в России, вырос на 1,5 % по сравнению с 1 января текущего года и составил 103,2 тысячи рублей. Об этом 30 сентября сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным на самое начало 2024 года, уровень «комфортного» для выплаты ипотеки дохода оценивался в 101 600 рублей.

На средний размер рекомендованного семейного дохода влияет динамика рыночных ипотечных ставок, а также средние размер и срок ипотечного кредита, отмечают в НБКИ. Средний размер ипотеки в России по состоянию на 1 августа снизился на 16,7%, до 3,32 миллиона рублей, а срок сократился на 4,2%, до 289,5 месяца. В то же время средневзвешенная ставка по ипотеке за аналогичный период выросла до 10,2% — на 2,3 процентного пункта.

Между тем эксперты рынка недвижимости считают, что повышение ключевой ставки с 18 % до 19 % серьезно снизит объем выдачи ипотеки.

Массовая программа льготной ипотеки завершилась 1 июля 2024 года. Вместе с ней закончилась и семейная ипотека. Она должна вернуться на рынок в обновленном виде, но новые параметры программы пока не опубликованы. Как писала «Фонтанка», банки и застройщики продолжат предлагать клиентам жилищные займы по низким ставкам за счет субсидий от девелоперов.

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