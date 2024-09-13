Эксперты рынка недвижимости: рост ключевой ставки сделает ипотеку почти недоступной

Повышение ключевой ставки с 18 % до 19 % серьезно снизит объем выдачи ипотеки — так считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, девелоперам и банкам будет сложно субсидировать ставки до приемлемого уровня.

За последний год ключевая ставка выросла с 12 % до 18 %, а вместе с ней и рыночные ставки по ипотеке. Если при уровне ставки в 12 % ипотеку выдавали под 14 %, то при 18 % ипотечные ставки достигли уже 20,8 %, а при повышении «ключа» могут дорасти и до 23 %, отмечает Рустам Азизов.

Девелоперы и их банки-партнеры смогли частично приспособиться, субсидируя ипотечные программы. Но при ключевой ставке в 19 % ставка по таким программам на весь срок кредита может составить, по прогнозам Рустама Азизова, минимум 14–15 %, а уже 13 % — это психологическая граница для клиентов, выше которой они не готовы брать ипотеку.

—Если по субсидированным программам ставка поднимется до 14–15 %, уже в ближайшие месяцы увидим резкое сокращение выдачи ипотеки, — считает эксперт. — Также могут ухудшиться условия по оставшимся на рынке льготным госпрограммам.

Рустам Азизов отмечает, что в случае принятия обсуждаемого сейчас ипотечного стандарта с вероятным запретом субсидируемых программ с 2025 года, ситуация усугубится еще сильнее, и продажи на первичном рынке могут сократиться до 50 %.

Эксперт подчеркнул, что все это становится серьезной проблемой для всех сторон — для людей жилье станет менее доступным, от чего пострадают девелоперы и банки, у которых сократятся объемы кредитования и ухудшатся показатели.

