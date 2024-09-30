Украл камеру, но не выключил запись: незадачливого вора в Финляндии подвело незнание современных технологий

Незадачливый финский грабитель попался полиции после того, как ограбил строительную площадку в Юго-Западной Финляндии. О курьезном преступлении 30 сентября рассказало издание Yle.

Расхититель стройплощадки пробрался на место преступления 12 сентября и прихватил оттуда с собой камеру видеонаблюдения — чтобы не оставлять никаких свидетельств своего визита. Однако он не заметил, что устройство продолжает работать от батареи и снимает каждый его шаг, а видео сохраняется в облачном хранилище.

Камера снимала грабителя в его автомобиле, по дороге домой, во дворе и даже на кухне — собственно говоря, полицейским в итоге было достаточно просто постучаться в дверь подозреваемого, чтобы раскрыть дело. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру.