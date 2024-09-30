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Общество Финляндия Украл камеру, но не выключил запись: незадачливого вора в Финляндии подвело незнание современных технологий

Украл камеру, но не выключил запись: незадачливого вора в Финляндии подвело незнание современных технологий

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Незадачливый финский грабитель попался полиции после того, как ограбил строительную площадку в Юго-Западной Финляндии. О курьезном преступлении 30 сентября рассказало издание Yle.

Расхититель стройплощадки пробрался на место преступления 12 сентября и прихватил оттуда с собой камеру видеонаблюдения — чтобы не оставлять никаких свидетельств своего визита. Однако он не заметил, что устройство продолжает работать от батареи и снимает каждый его шаг, а видео сохраняется в облачном хранилище.

Камера снимала грабителя в его автомобиле, по дороге домой, во дворе и даже на кухне — собственно говоря, полицейским в итоге было достаточно просто постучаться в дверь подозреваемого, чтобы раскрыть дело. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру.

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Вместо брошенного на границе велосипеда прихватил. :)
GRAY
1 час
Лох - это судьба...
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1 час
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