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Общество В Норвегии рассматривают возможность строительства забора на границе с Россией. Пример Финляндии оказался «вдохновляющим»

В Норвегии рассматривают возможность строительства забора на границе с Россией. Пример Финляндии оказался «вдохновляющим»

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Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства высокого забора на границе с Россией. Об этом сообщает норвежская государственная вещательная компания NRK со ссылкой на заявление норвежского министра юстиции Эмили Энгер Мель.

По словам главы Минюста, она оказалась «вдохновлена» 200-километровым высоким и прочным забором, который Финляндия возводит на своей стороне финско-российской границы протяженностью 1340 километров. Из 198-километровой норвежско-российской границы в настоящее время физический барьер ограждает лишь 200 метров.

«Теперь, возможно, такой забор станет реальностью и в Норвегии», сказала Мель и добавила, что преграду могут соорудить на всей границе или на ее части. Вместе с этим обсуждается и дополнительное укомплектование погранслужбы персоналом, закупка дронов и усиление мер контроля в районе Стурскуг — единственного погранпункта между Норвегией и Россией, куда (по данным издания Yle) пешком и на велосипедах в 2015 году прибыло 5000 просителей убежища с территории РФ.

Забор должен помочь в том случае, если из России в Норвегию будет стремиться поток беженцев. NRK отмечает, что сейчас нелегально норвежско-российскую границу «почти никто не пересекает».

Министра юстиции поддерживает начальник полиции Финнмарка Эллен Катрин Хетта. При этом министр уточнила, что пограничные территории Финляндии и Норвегии отличаются по ландшафту и граница между Финляндией и Россией намного длиннее.

«Строительство заграждений — дорогостоящий процесс, и необходимо оценить разумность подобных вложений», сказала Маль.

Ранее сообщалось, что Финляндия внесла изменения в конструкцию будущего забора на границе с Россией. Он будет выше, плотнее и крепче, чем планировалось ранее. Ограждение сделают высотой в 3,5 метра — на полметра выше, чем в первоначальном проекте, а сетка будет более плотной.

Полностью возвести забор на восточной границе Финляндии планируют к концу 2026 года. Общая протяженность барьерного ограждения составит 200 километров. На первом этапе, к 2025 году, построят 70 километров забора.

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Комментарии
1
Кот Ученый
1 минута
Это даст мощный толчок развитию заборостроительной промышленности Новегии!))
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