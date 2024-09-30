В больницу попали 22 человека. Страшное ДТП на Кубани — подробности и фото

Источник: Екатерина Подымова / 93.RU







После жёсткого ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае из 49 пассажиров были госпитализированы 22 человека, в том числе трое детей. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок, сообщает 30 сентября 93.RU. Состояние троих, по данным Минздрава, оценивается как тяжелое. У них травмы и ожоги разной степени тяжести.

1 из 10 Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Источник: 93.RU

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), передает краевое СУ СК.

Источник: МЧС России

«Фонтанка» писала, что после столкновения начался пожар, водитель фуры погиб. Предположительно, грузовик выехал на встречку. В автобусе, по данным 93.RU, находились болельщики ставропольской гандбольной команды «Виктор», которые ехали домой после матча с краснодарской командой «Скиф». Ночью 30 сентября большинство уже приехали в Ставрополь, в краснодарской больнице остались только двое, рассказал телеграм-канал клуба.



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