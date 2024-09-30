В больницу попали 22 человека. Страшное ДТП на Кубани — подробности и фото

После жёсткого ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае из 49 пассажиров были госпитализированы 22 человека, в том числе трое детей. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок, сообщает 30 сентября 93.RU. Состояние троих, по данным Минздрава, оценивается как тяжелое. У них травмы и ожоги разной степени тяжести.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), передает краевое СУ СК.
«Фонтанка» писала, что после столкновения начался пожар, водитель фуры погиб. Предположительно, грузовик выехал на встречку. В автобусе, по данным 93.RU, находились болельщики ставропольской гандбольной команды «Виктор», которые ехали домой после матча с краснодарской командой «Скиф». Ночью 30 сентября большинство уже приехали в Ставрополь, в краснодарской больнице остались только двое, рассказал телеграм-канал клуба.
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