На Кубани пассажирский автобус сгорел после столкновения с фурой. Есть погибший и пострадавшие

Автобус с пассажирами столкнулся с фурой в Краснодарском крае вечером 29 сентября. Оба транспортных средства загорелись в результате ДТП, есть погибший и пострадавшие.
Известно, что автобус ехал по маршруту Ставрополь — Краснодар и попал в аварию в районе станицы Старокорсунская на Кубани. Жители соседних домов сначала подумали, что на улице салют, а это были взрывы. На месте работают спасатели, пишет портал 93.RU.
По данным МЦУ Краснодапа, грузовик выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах, сообщает МЧС России Предварительно, водитель фуры погиб, пять пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники.
Оперативный штаб региона передает, что в больницы Краснодара везут семерых пострадавших. На месте аварии задействованы 12 бригад скорой помощи.