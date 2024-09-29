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    На Кубани пассажирский автобус сгорел после столкновения с фурой. Есть погибший и пострадавшие

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    Автобус с пассажирами столкнулся с фурой в Краснодарском крае вечером 29 сентября. Оба транспортных средства загорелись в результате ДТП, есть погибший и пострадавшие.

    93.RU

    Известно, что автобус ехал по маршруту Ставрополь — Краснодар и попал в аварию в районе станицы Старокорсунская на Кубани. Жители соседних домов сначала подумали, что на улице салют, а это были взрывы. На месте работают спасатели, пишет портал 93.RU.

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    По данным МЦУ Краснодапа, грузовик выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах, сообщает МЧС России Предварительно, водитель фуры погиб, пять пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники.

    Оперативный штаб региона передает, что в больницы Краснодара везут семерых пострадавших. На месте аварии задействованы 12 бригад скорой помощи.

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