Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в попытке придушить пасынка

Красносельский районный суд заключил под стражу 41-летнего Дмитрия Осипова, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, адвокат фигуранта против СИЗО возражал, указывая на то, что его подзащитный вину признал, болеет и намерен помириться с пасынком, которого пытался душить.



Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании мужчины. На камеру он показал, как душил 11-летнего сына своей жены. По версии следствия, фигурант нанес пасынку несколько ударов по голове, туловищу и конечностям, после чего одной рукой схватил мальчика за заднюю поверхность шеи, а другой закрыл рот и нос, перекрыв доступ кислорода. Ребенка спасла мама, отогнав агрессора.



Позднее у подростка и у женщины в медицинском учреждении зафиксировали повреждения.

