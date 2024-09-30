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Происшествия Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в попытке придушить пасынка

Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в попытке придушить пасынка

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3 комментария

Красносельский районный суд заключил под стражу 41-летнего Дмитрия Осипова, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, адвокат фигуранта против СИЗО возражал, указывая на то, что его подзащитный вину признал, болеет и намерен помириться с пасынком, которого пытался душить.

Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании мужчины. На камеру он показал, как душил 11-летнего сына своей жены. По версии следствия, фигурант нанес пасынку несколько ударов по голове, туловищу и конечностям, после чего одной рукой схватил мальчика за заднюю поверхность шеи, а другой закрыл рот и нос, перекрыв доступ кислорода. Ребенка спасла мама, отогнав агрессора.

Позднее у подростка и у женщины в медицинском учреждении зафиксировали повреждения.

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Комментарии
3
aprahka
1 час
Маме надо скорее бежать от такого сожителя.
ЮлияБорисовна
49 минут
Если продолжается доступ азота, то человек продолжает жить: кислород составляет лишь 14-18% нашего "рациона".
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