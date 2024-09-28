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Общество Происшествия Бил и душил. Петербуржца подозревают в покушении на убийство пасынка

Бил и душил. Петербуржца подозревают в покушении на убийство пасынка

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1 комментарий

Житель Красносельского района Петербурга задержан по подозрению в покушении на убийство малолетнего. Как 28 сентября сообщает ГСУ СК, следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

Два дня назад в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что вечером 26 сентября ее муж напал на нее с кулаками и попытался задушить ее 11-летнего сына. Супруг нанес несколько ударов по голове пасынка, после чего закрыл ему руками рот и нос, сопровождая свои действия угрозами. Женщина вмешалась и смогла спасти мальчика. В дальнейшем ребенок был госпитализирован с сотрясением и множественными гематомами. Женщина также зафиксировала в медучреждении синяки.

41-летний мужчина помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

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Комментарии
1
Slava_Rossii2
1 минута
Мальчик должен благодарить мать, за выбор такого отчима.
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