Бил и душил. Петербуржца подозревают в покушении на убийство пасынка

Два дня назад в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что вечером 26 сентября ее муж напал на нее с кулаками и попытался задушить ее 11-летнего сына. Супруг нанес несколько ударов по голове пасынка, после чего закрыл ему руками рот и нос, сопровождая свои действия угрозами. Женщина вмешалась и смогла спасти мальчика. В дальнейшем ребенок был госпитализирован с сотрясением и множественными гематомами. Женщина также зафиксировала в медучреждении синяки.

