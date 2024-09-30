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    В пожаре на юге КАД пострадал человек. Пробка уже 9 км

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Крупная пробка образовалась утром 30 сентября на одном из самых загруженных участков КАД — на внутреннем кольце от Мурманского шоссе в сторону Софийской улицы. Там по утрам всегда плотно, а сегодня ещё и случился пожар.

    Информация о пожаре на 59-м километре внутреннего кольца во Фрунзенском районе поступила в ГУ МЧС по Петербургу в 4:28. Полностью сгорела кабина грузового автомобиля. Есть пострадавший, это мужчина, он госпитализирован. На месте работали две машины МЧС и 10 человек личного состава, в 5:19 они ликвидировали пожар.

    Очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» пишут, что горел бензовоз, и водителю пришлось убегать.

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    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили факт пожара и отметили, что сгоревший грузовик стоит в полосе безопасности и частично на первой полосе. Пробка, по данным «Яндекс.Карт», растянулась на 9 километров.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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