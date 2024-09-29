Роман Ротенберг: Как нас учила ленинградская улица — лучше бить первым

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму нападающего Евгения Кузнецова. По его словам, повреждение оказалось не настолько серьезным, как считалось в начале.



«Бывает в хоккее, когда игрок идет на набрасывание, очень большая нагрузка на плечи. Плечи нужно закачивать. Честно, нам повезло. У Кузнецова оказалась не такая серьезная травма, как предполагал наш медицинский штаб. Совсем скоро он вернется на лед. Хоккей — это же жесткая игра. Надо больше тренироваться. И, знаете, как нас учила ленинградская улица — лучше бить первым, чтобы не получать травму. Никогда не надо уходить от травмы, нельзя бояться. Хоккей — это мужская игра», — заявил Роман Ротенберг 29 сентября.