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    Роман Ротенберг: Как нас учила ленинградская улица — лучше бить первым

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    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму нападающего Евгения Кузнецова. По его словам, повреждение оказалось не настолько серьезным, как считалось в начале.

    «Бывает в хоккее, когда игрок идет на набрасывание, очень большая нагрузка на плечи. Плечи нужно закачивать. Честно, нам повезло. У Кузнецова оказалась не такая серьезная травма, как предполагал наш медицинский штаб. Совсем скоро он вернется на лед. Хоккей — это же жесткая игра. Надо больше тренироваться. И, знаете, как нас учила ленинградская улица — лучше бить первым, чтобы не получать травму. Никогда не надо уходить от травмы, нельзя бояться. Хоккей — это мужская игра», — заявил Роман Ротенберг 29 сентября.

    Форвард Евгений Кузнецов получил травму в первом периоде матча против «Северстали» 27 сентября. После этого он покинул лед и больше не вернулся.

    Добавим, что Роман Ротенберг родился в Ленинграде в 1981 году. В 1991 году родители Романа и его младшего брата Бориса приняли решение эмигрировать из Ленинграда в Хельсинки. В Россию на постоянной основе он вернулся в 2005 году.

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