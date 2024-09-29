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    Полиция со второго раза нашла труп в котельной под Петербургом

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    В Никольском Тосненского района Ленобласти произошло убийство. Поздно вечером в пятницу в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он убил знакомую ножом на предприятии. Однако при первом выезде полиции на место происшествия ни труп, ни звонивший не были обнаружены, об этом 29 сентября стало известно «Фонтанке».

    Ранним утром следующего дня поступило повторное сообщение от того же гражданина. В результате второго выезда на территорию компании, где произошел инцидент, в котельной был обнаружен труп женщины с ножевым ранением шеи. В ходе оперативных действий подозреваемый был задержан на месте.

    По предварительным данным, между мужчиной и женщиной возникла ссора во время совместного распития алкоголя, которая закончилась трагически: мужчина дважды ударил собутыльницу ножом в шею, а потом добил шилом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства, проводятся дальнейшие следственные действия. Изъяты предполагаемые орудия преступления и другие вещественные доказательства.

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