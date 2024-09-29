В Петербурге разыскивают стрелка, ранившего 15-летнюю девочку на фудкорте

Молодой человек выстрелил в восьмиклассницу на фудкорте в ТРК «Атмосфера» в минувшую субботу, об этом 29 сентября сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, неизвестный стрелял из пускового устройства для сигнальных патронов.