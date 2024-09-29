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Происшествия В Петербурге разыскивают стрелка, ранившего 15-летнюю девочку на фудкорте

В Петербурге разыскивают стрелка, ранившего 15-летнюю девочку на фудкорте

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Молодой человек выстрелил в восьмиклассницу на фудкорте в ТРК «Атмосфера» в минувшую субботу, об этом 29 сентября сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, неизвестный стрелял из пускового устройства для сигнальных патронов.

В Педиатрическом университете пострадавшей был поставлен диагноз ожога левого предплечья. Девочка получила необходимое лечение и находится в удовлетворительном состоянии.

Стрелявший разыскивается. Полиция проводит проверку.

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