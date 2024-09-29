Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Электронный «Подорожник»
Новое в ЕГЭ-2025
Очередь на границе с Эстонией
«Зенит» проиграл «Краснодару»
Убит лидер «Хезболлы»
Эта рыба одурела?
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Fontanka.Digital Право на цену. Депутаты передумали бороться за низкую стоимость обучения в автошколах Петербурга

Право на цену. Депутаты передумали бороться за низкую стоимость обучения в автошколах Петербурга

557
1 Комментарии
1
FONTANKA
www.fontanka.ru
Читать в приложении
Открыть

Резкое повышение цен в автошколах Петербурга стало причиной жарких дискуссий, которые не утихают уже несколько недель. На взлет с гуманных 20 тысяч до ощутимых 60 тысяч рублей отреагировали депутаты Законодательного собрания, инициировав расследование возможного картельного сговора. Однако на специальном заседании комиссии по транспорту выяснилось, что проблема гораздо глубже: эксперты считают нынешние цены даже заниженными, а качество подготовки водителей оставляет желать лучшего.

Текстовая версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 23 сентября. Подробнее читайте в статье «Чудес не бывает». Депутаты, озаботившиеся повышением стоимости автошкол, согласились, что ценник был слишком низкий».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Комментарии
3
alexpv
2 минуты
Да объясняли уже знающие люди эту ситуацию с повышением. Ребят гаишников настолько прижали со взятками, что было принято решение, раз другого выхода нет и получать мзду наличкой стало чрезвычайно опасно, давайте легализуем процесс. Клиент платит автошколе за обучение официально, а автошкола переводит часть платежа в гаи мало ли на какие нужды придумают. Конечно, тут все попадают на налоги, но главное, что господа в форме остаются при своих привычных "зарплатах" за успешную сдачу)) Точной схемы не знаю, но общее предположение примерно так выглядит.
Ганс-Дитрих Геншер
3 минуты
ой, нежданно-негаданно, бгг)
Neizvestniy
5 минут
А было 20...?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25