Право на цену. Депутаты передумали бороться за низкую стоимость обучения в автошколах Петербурга

Резкое повышение цен в автошколах Петербурга стало причиной жарких дискуссий, которые не утихают уже несколько недель. На взлет с гуманных 20 тысяч до ощутимых 60 тысяч рублей отреагировали депутаты Законодательного собрания, инициировав расследование возможного картельного сговора. Однако на специальном заседании комиссии по транспорту выяснилось, что проблема гораздо глубже: эксперты считают нынешние цены даже заниженными, а качество подготовки водителей оставляет желать лучшего.

