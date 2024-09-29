Право на цену. Депутаты передумали бороться за низкую стоимость обучения в автошколах Петербурга

Резкое повышение цен в автошколах Петербурга стало причиной жарких дискуссий, которые не утихают уже несколько недель. На взлет с гуманных 20 тысяч до ощутимых 60 тысяч рублей отреагировали депутаты Законодательного собрания, инициировав расследование возможного картельного сговора. Однако на специальном заседании комиссии по транспорту выяснилось, что проблема гораздо глубже: эксперты считают нынешние цены даже заниженными, а качество подготовки водителей оставляет желать лучшего.
Текстовая версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 23 сентября. Подробнее читайте в статье «Чудес не бывает». Депутаты, озаботившиеся повышением стоимости автошкол, согласились, что ценник был слишком низкий».
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