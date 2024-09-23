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Город «Чудес не бывает». Депутаты, озаботившиеся повышением стоимости автошкол, согласились, что ценник был слишком низкий

«Чудес не бывает». Депутаты, озаботившиеся повышением стоимости автошкол, согласились, что ценник был слишком низкий

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23 комментария

Петербургские депутаты провели заседание комиссии по транспорту, посвятив его ценнику в автошколах. Он одновременно вырос в городских автошколах в августе с минимальных 20 до 60 тысяч рублей — «Фонтанка» писала, что это произошло после совещания в ГИБДД, где критиковали качество подготовки водителей. Прочитавшие об этом депутаты сразу написали в УФАС, но теперь и сами кивают на то, что водителей учат не очень.

Заседание организовал в Законодательном собрании депутат Алексей Цивилев. Он заметил, что депутатам пишут молодые петербуржцы, которые изменениями недовольны. В связи с этим Цивилев написал в УФАС — там до середины ноября будут проводить проверку, нет ли картельного сговора в действиях бизнеса. Жаловавшиеся Цивилеву на заседание не пришли — зато пришли чиновники, представители автошкол, автоэксперты и руководители из ГАИ. Выяснилось, что все, кроме последних, чем-то да недовольны, в том числе и ценой автошкол — она слишком низкая.

О цене

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, еще несколько лет назад он считал себестоимость обучения в автошколе, и она у него вышла 38 тысяч, сейчас же — явно больше. По государственным стандартам, чтобы научиться водить, нужно «откатать» 56 часов, а теории должно быть 130 часов. «Открываю ресурсы автошкол, а они открыто пишут, что у них вождения 20 часов. А сейчас в основном все предлагают звонить и узнавать, а на сайте уже и нет ни цены, ни количества часов. Я в еще одну позвонил: спросил, где автодром? Меня спросили: вы что, туда ездить собираетесь?». Кроме того, Попов добавил, что многие школы сейчас предлагают дистанционное обучение теории, а это, по его словам, ни в каких договорах и стандартах не предусмотрено, тем более что невозможно научить оказывать медпомощь онлайн. Его поддержал и заведующий кафедрой транспортных систем СПбГАСУ Станислав Евтюков — автошкола при вузе там стоит 55 тысяч рублей: «Нужное количество часов по теории не предоставляет ни одна частная школа в Петербурге. В итоге качество водителей каршерингов, начинающих водителей оставляет желать лучшего».

Напрямую описал ситуацию глава автошколы № 3 всероссийского общества автомобилистов Александр Останин: «До недавнего времени на рынке автошкол царил хаос. Такой демпинг цен не устраивал ответственных игроков рынка, что-то с этим сделать они не могли. О какой качественной подготовке водителей могла идти речь при такой низкой стоимости? Инструкторы по вождению жаловались на низкие зарплаты. Многие сотрудники стали задумываться о прекращении деятельности. Подобное сулило катастрофой для отрасли». По его словам, рынок сам себя отрегулировал. «Теперь инструкторы воспряли духом, а ученики с пониманием относятся к повышению цен».

Директор автошколы «Авторалли» Оксана Степанова добавила: «Цена от 60 тысяч сейчас адекватная. И за моими плечами весь город. Просто многие испугались сюда приходить. Мы готовы работать, но дайте нам это делать качественно».

Контрольно-бесконтрольное обучение

В процессе обсуждения выяснилась и еще одна проблема. За последние несколько лет — благодаря пандемии, а затем СВО — законодательство по разрешению работы автошкол смягчалось, и в итоге смягчилось настолько, что для открытия таковой нужно просто предоставить комплект документов в комитет по образованию. «Раньше мы проводили выезды, проверяли. На сегодняшний день — это декларация, организация просто заявляет о деятельности, которую будет вести», — рассказала Марина Заригина, начальник отдела лицензирования комитета по образованию. Сейчас в городе 4,5 тысячи организаций, которые могут заявить, что будут учить водителей, и получат одобрение ведомства. Контроль всё же остался, но со стороны МВД: там выдают заключение о соответствии учебных программ. Пришедшие на заседание представители ГАИ добавили, что смотрят, соответствуют ли классы в автошколах необходимым нормам, и часто их отбраковывают. «Количество классов, на которое выдано наше заключение, влияет на то, сколько автошкола может выпускать водителей. Но это уже не контролируется», — добавили там.

«Мне сказали: хотите быстро, платите»

О своей истории на заседании комиссии рассказала депутат Наталия Астахова, она заметила, что это было почти 20 лет назад, но так как депутат постоянно общается с начинающими водителями, то с уверенностью может сказать, что ничего не изменилось.

«Нам было сказано: "Кто хочет быстро сдать, это стоит столько-то". Я сдавала сама, сдавала с трудом, вождение только с третьего раза получилось сдать. Так что мы можем сколько угодно обсуждать лицензирование, но никакие педагоги не будут учить нормально, если есть такая схема».

В ответ на это капитан Олег Степанов, начальник 4-го отдела ГАИ, возразил: быть такого не может, все экзамены сейчас снимаются на видео, а если кого-то неправомерно оценили, то можно подать апелляцию и пересмотреть решение, но почему-то почти никто не подает. Врио заместителя начальника ГАИ Алексей Круглов добавил: видимо, когда сдавала Астахова, не было видеокамер на экзамене.

Депутат Михаил Барышников, включившийся в обсуждение, отметил, что не может никак сдать вождение на право управлять мотоциклом — но не жалуется, согласен, что это и правда сложно. Он уточнил у представителей ГАИ: есть ли рейтинг автошкол по тому, насколько успешны их ученики. Оказалось, что нет. «Процент несдачи у всех примерно одинаковый — около 20 процентов сдают с первого раза», — ответили ему.

«Это очень удивительно, — услышав это, сказала Астахова. — Не может же быть у всех так одинаково. Это говорит о том, что у вас какие-то свои стандарты: 20 процентов должны с первого раза». Но ее возмущение никто не поддержал, а сами сотрудники ГАИ то ли не заметили этого комментария, то ли предпочли сделать вид.

По итогам заседания депутаты решили обратиться в разные органы и вместе с ними посчитать, сколько должна стоить автошкола в соответствии с требованиями, а для того чтобы разобраться с вопросом регулирования деятельности по обучению водителей, создадут еще одну рабочую группу. Впрочем, часть участников согласилась, что прежний ценник явно маловат. «Чудес не бывает. Скорей всего, обучение уже давным-давно подорожало», — резюмировал вице-спикер заксобрания Павел Иткин.

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Комментарии
23
VKuser15335355
59 минут
Значит скоро одни мигранты будут ездить. Они там у себя за барашка покупают сразу все категории. А вообще кто бы сомневался чтобы "эти" озаботившиеся делали бы что -нибудь для народа...
Serjo
1 час
Качество автошкол тут нипричём. Рост цен это дорога в корупцию и конверты наверх. Надо врачей проходить и социальную оценку или характеристику от соседей и т.п. Проблема ещё раз не в знании и умении, а в адекватности. А про соблюдение правил это упущение гибдд: 90% водителей на разметку даже не смотрят если это не двойная сплошная.
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