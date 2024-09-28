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Происшествия «Незаконное вмешательство посторонних лиц». Подробности ЧП на железной дороге под Самарой

«Незаконное вмешательство посторонних лиц». Подробности ЧП на железной дороге под Самарой

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8 комментариев

Причиной ЧП на железнодорожном мосту между Самарой и Кинелем считают вмешательство посторонних лиц. Об этом 28 сентября сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что по ветке, на которой произошел инцидент, пассажирские составы не ходят, только грузовые. Поэтому задержек электричек и поездов дальнего следования происшествие не вызвало.

«28 сентября 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железной дороги временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет», — так звучит комментарий Куйбышевской железной дороги.

Ранее в региональном правительстве назвали случившееся «хлопком». Местные жители громкого звука очень испугались, из-за «хлопка» у автомобилей включилась сигнализация.

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Комментарии
8
161563662
45 минут
вот как это теперь называется
Сила в Правде!!
35 минут
как же страшно простым русским языком рассказать что там случилось. великая страна говорите? хе-хе.
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