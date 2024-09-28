«Незаконное вмешательство посторонних лиц». Подробности ЧП на железной дороге под Самарой

Причиной ЧП на железнодорожном мосту между Самарой и Кинелем считают вмешательство посторонних лиц. Об этом 28 сентября сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что по ветке, на которой произошел инцидент, пассажирские составы не ходят, только грузовые. Поэтому задержек электричек и поездов дальнего следования происшествие не вызвало.



«28 сентября 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железной дороги временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет», — так звучит комментарий Куйбышевской железной дороги.



Ранее в региональном правительстве назвали случившееся «хлопком». Местные жители громкого звука очень испугались, из-за «хлопка» у автомобилей включилась сигнализация.

