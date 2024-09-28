ЧП на железнодорожном мосту под Самарой остановило движение поездов

Железнодорожный мост в районе самарского города Кинель был поврежден в результате ЧП. Местные власти называют случившееся «хлопком», сообщает 28 сентября портал 63.ru.



В правительстве региона рассказали, что на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке на железнодорожном мосту в городе Кинель. На 1136 километре повреждены островки безопасности, в результате инцидента никто не пострадал.



«Движение поездов временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности. Просьба сохранять спокойствие, не распространять ложную информацию», — говорится в сообщении администрации региона.

