    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    750мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.71eur103.47

    ЧП на железнодорожном мосту под Самарой остановило движение поездов

    9367
    1 комментарий

    Железнодорожный мост в районе самарского города Кинель был поврежден в результате ЧП. Местные власти называют случившееся «хлопком», сообщает 28 сентября портал 63.ru.

    В правительстве региона рассказали, что на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке на железнодорожном мосту в городе Кинель. На 1136 километре повреждены островки безопасности, в результате инцидента никто не пострадал.

    «Движение поездов временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности. Просьба сохранять спокойствие, не распространять ложную информацию», — говорится в сообщении администрации региона.

    В телеграм-каналах ранее сообщили о взрыве в районе железнодорожного моста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close