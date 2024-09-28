Борьба с морщинами у косметолога в Москве обернулась уголовным делом

История с жительницей Дагестана, которая после уколов красоты в частной клинике у московского косметолога заболела ботулизмом, получила продолжение. Замоскворецкий межрайонный следственный отдел столичного СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом 28 сентября ведомство сообщило в телеграм-канале.

Источник: ГСУ СК России по г. Москве

Как установили следователи, в середине сентября в Центре аренды косметологических кабинетов на Садовнической пациентке сделали в лицо инъекцию неустановленным веществом, которое причинило вред ее здоровью. Косметологический кабинет обыскали, незарегистрированные медицинские препараты обнаружили и изъяли и направили на экспертизу.



Как полагают в Роспотребнадзоре по Дагестану, пациентке для коррекции морщин ввели инъекцию ботулотоксина, после чего у нее появились симптомы, характерные для ботулизма - мышечная слабость, нарушение процесса глотания и затруднение дыхания.