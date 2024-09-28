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    Петербургская школьница выстрелила себе в рот случайно

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    4 комментария

    Никто школьнице из Петербурга в рот не стрелял, она сделала это сама. Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, мама девочки уже объяснилась с правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка получила пулю на улице Олеко Дундича. С инородным телом в глотке она поступила в детскую больницу имени Филатова. Однако по ушибленной ране нёба стало понятно, что человеку со стороны так выстрелить в рот сложно. Позднее выяснилось, что школьница играла с пневматическим пистолетом сверстника и произвела выстрел случайно.

    Следственные органы ГСУ СК по Петербургу уже начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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    Комментарии 4

    Zet28 Сен 2024 в 14:51
    ор алкамшот
    +1−1
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