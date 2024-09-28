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    WADA перед ОИ-2024 в Париже потеряло 900 тестов на допинг

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    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло 900 тестов на допинг перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Об этом 28 сентября пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    СМИ сообщило, что потеря значительной части допинг-тестов стала очевидна на заседании WADA в мае этого года. К этому привела «проблема с базами данных», касающаяся минимум 2 тысяч случаев. Агентство таким образом потеряло более 900 результатов тестов на допинг спортсменов, в отношении которых ведется расследование.

    Должностные лица в WADA опасаются, что ситуация привела к тому, что до Олимпийских игр в Париже были допущены сотни таких спортсменов.

    В середине сентября сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство сознательно скрыло результаты научного исследования, которые могли бы поддержать фигуристку из РФ Камилу Валиеву. Ранее ее дисквалифицировали из-за позитивного допинг-теста.

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