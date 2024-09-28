WADA перед ОИ-2024 в Париже потеряло 900 тестов на допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло
СМИ сообщило, что потеря значительной части допинг-тестов стала очевидна на заседании WADA в мае этого года. К этому привела «проблема с базами данных», касающаяся минимум
Должностные лица в WADA опасаются, что ситуация привела к тому, что до Олимпийских игр в Париже были допущены сотни таких спортсменов.
В середине сентября сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство сознательно скрыло результаты научного исследования, которые могли бы поддержать фигуристку из РФ Камилу Валиеву. Ранее ее дисквалифицировали из-за позитивного допинг-теста.