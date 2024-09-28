WADA перед ОИ-2024 в Париже потеряло 900 тестов на допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло 900 тестов на допинг перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Об этом 28 сентября пишет The New York Times со ссылкой на источники.



СМИ сообщило, что потеря значительной части допинг-тестов стала очевидна на заседании WADA в мае этого года. К этому привела «проблема с базами данных», касающаяся минимум 2 тысяч случаев. Агентство таким образом потеряло более 900 результатов тестов на допинг спортсменов, в отношении которых ведется расследование.



Должностные лица в WADA опасаются, что ситуация привела к тому, что до Олимпийских игр в Париже были допущены сотни таких спортсменов.

