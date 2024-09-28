Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела Шебекино со стороны Украины

В результате обстрела Белгородской области ВСУ в Шебекино погиб один мирный житель, еще двое ранены. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил у себя в телеграм-канале 28 сентября.



Раненых доставили в больницы. У обоих — минно-взрывная травма, раны лица и головы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.



Также в Шебекино в результате прилета боеприпаса сгорела одна из квартир. У четырех многоквартирных домов повреждены кровля, остекление и фасады. Побиты три легковых и грузовой автомобиль, добавил Гладков.



В одном из дворов взорвался дрон, из-за чего повреждены окна в нескольких квартирах, посечены четыре автомобиля.



Накануне Гладков сообщал об атаке автобуса при помощи БПЛА рядом с селом Ясные Зори. Ранения получили два мирных жителя.

